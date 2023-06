EZB-Ratsmitglied erwartet Straffungskurs über Juli hinaus

Die schwächelnde Konjunktur in der Eurozone wird aus Sicht des lettischen Notenbankchefs Martins Kazaks die Europäische Zentralbank (EZB) voraussichtlich nicht von ihrem Zinserhöhungskurs abbringen. Denn die Inflation sei nach wie vor zu stark, sagte das Ratsmitglied der Europäischen Zentralbank (EZB) der Nachrichtenagentur Reuters.

"Es ist unwahrscheinlich, dass eine Abschwächung der Wirtschaft etwas gegen die Inflation ausrichten kann, die immer noch sehr hoch ist und ein hohes Risiko der Beharrlichkeit aufweist", führte Kazaks aus.

Die EZB hatte Mitte Juni die Zinssätze das achte Mal in Folge angehoben auf den höchsten Stand seit 22 Jahren. Zudem stellte EZB-Präsidentin Christine Lagarde für Juli eine weitere Erhöhung in Aussicht. Laut den jüngsten Prognosen der EZB-Volkswirte wird die Inflation voraussichtlich bis Ende 2025 über der von der Notenbank angestrebten Zielmarke von zwei Prozent liegen. Allerdings müssen die Währungshüter aufpassen, dass sie die Konjunktur nicht komplett abwürgen. In Deutschland, der größten Volkswirtschaft der Eurozone, hat sich die Stimmung in der Wirtschaft zuletzt deutlich verschlechtert. Volkswirte warnen vor einer längeren Rezession in Deutschland.

"Meines Erachtens werden wir die Zinsen weiterhin anheben müssen, und ich glaube nicht, dass wir uns im Juli so wohlfühlen werden, um zu sagen: 'Wir sind durch'", sagte Kazaks. "Ich denke, dass die Zinsen über den Juli hinaus angehoben werden müssen, aber wann und um wie viel, wird von den Daten abhängen", fügte er hinzu.