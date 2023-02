EZB-Rat Rehn: Weitere Zinserhöhungen wahrscheinlich

Die EZB muss aus Sicht von Finnlands Notenbankchef Olli Rehn angesichts der anhaltend kräftigen Inflation voraussichtlich die Zinsen auch nach März weiter anheben. Für die März-Zinssitzung hatte die EZB bereits eine Anhebung um einen halben Prozentpunkt in Aussicht gestellt. "Bei einer so hohen Inflation scheinen weitere Zinserhöhungen über den März hinaus wahrscheinlich, logisch und angemessen", sagte Rehn in einem Interview der "Börsen-Zeitung".

Es sei wichtig, dass die Europäische Zentralbank bei den Leitzinsen den restriktiven Bereich erreiche und dann einige Zeit auf dem Niveau bleibe. Die EZB sei kurz davor, zu diesem Bereich zu gelangen. Unter einem restriktiven Zinsniveau verstehen Volkswirte ein Niveau, bei dem eine Volkswirtschaft gebremst wird, was in weiterer Folge die Nachfrage und damit die Preise dämpft.