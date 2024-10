EZB-Rat Kasaks für Oktober-Zinssenkung

© APA/APA/dpa/Arne Dedert home Aktuell Nachrichtenfeed

EZB-Ratsmitglied Martins Kazaks signalisiert volles Verständnis für eine weitere Zinssenkung in diesem Monat. "Ich stimme dem Markt voll und ganz zu, dass er einpreist, dass die Entscheidung im Oktober sehr klar ausfallen wird", sagte der lettische Notenbankchef in einem am Dienstagabend veröffentlichten Reuters-Interview.

von APA