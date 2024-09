EZB-Ökonomen senken Wachstumsprognosen

© APA/APA/dpa/Arne Dedert home Aktuell Nachrichtenfeed

Die Europäische Zentralbank (EZB) blickt etwas pessimistischer auf die Konjunktur in der Währungsunion, bekräftigt aber zugleich ihre Inflationsprognosen. Die Volkswirte der Notenbank senkten am Donnerstag ihren Ausblick für das Wachstum des Bruttoinlandsproduktes im laufenden Jahr auf 0,8 Prozent. Im Juni waren sie noch von 0,9 Prozent ausgegangen. Für 2025 wird noch mit einem Plus von 1,3 (bisher: 1,4) Prozent gerechnet, für 2026 von 1,5 (bisher: 1,6) Prozent.

von APA