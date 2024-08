EZB - Inflationserwartungen für Eurozone leicht gestiegen

© APA/APA/dpa/Arne Dedert home Aktuell Nachrichtenfeed

Die mittelfristigen Inflationserwartungen der Verbraucherinnen und Verbraucher in der Eurozone haben laut einer Umfrage der Europäischen Zentralbank (EZB) leicht zugenommen. Im Mittel (Median) rechneten Konsumentinnen und Konsumenten im Juli damit, dass die Teuerungsrate auf Dreijahressicht bei 2,4 Prozent liegen wird, wie die EZB am Freitag mitteilte. In der Juni-Umfrage hatten sie noch mit 2,3 Prozent gerechnet.

von APA