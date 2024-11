© APA/APA/dpa/Arne Dedert home Aktuell Nachrichtenfeed

Das Direktoriumsmitglied der Europäischen Zentralbank (EZB), Isabel Schnabel, hat vor zu starken Zinssenkungen in der Eurozone gewarnt. Die Währungshüter könnten die Geldpolitik zwar weiter lockern, dies sollte aber nur schrittweise gemacht werden, sagte Schnabel in einem am Mittwoch veröffentlichten Interview mit der Nachrichtenagentur Bloomberg. "Ich würde davor warnen, zu weit zu gehen", wird die Notenbankerin zitiert.