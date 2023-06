EZB-Chefökonom: Zinsschritt im Juli erscheint angemessen

Bei der Europäischen Zentralbank (EZB) stehen die Zeichen laut Chefvolkswirt Philip Lane weiter auf Zinserhöhung. Ein weiterer Schritt nach oben im Juli erscheine angemessen, sagte der Ire. Mit Blick auf die danach anstehende Septembersitzung wollte er sich allerdings nicht festlegen. Die EZB lasse sich bei ihren geldpolitischen Entscheidungen von der Datenlage leiten. Der September sei noch weit entfernt.

Die EZB hatte die Schlüsselsätze am vergangenen Donnerstag um 0,25 Prozentpunkte erhöht. Der an den Finanzmärkten richtungsweisende Einlagensatz stieg damit auf 3,50 Prozent - das höchste Niveau seit 22 Jahren. Der zentrale Leitzins, also der Satz, zu dem Geschäftsbanken sich Geld bei der EZB leihen können, liegt nun bei 4,0 Prozent. Für Juli stellte EZB-Chefin Christine Lagarde die nächste Anhebung in Aussicht.