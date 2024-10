EZB-Chefin dämpft Zinsfantasien: "Müssen in der Tat vorsichtig sein"

© APA/APA (AFP)/JURE MAKOVEC home Aktuell Nachrichtenfeed

Die Europäische Zentralbank (EZB) muss sich laut ihrer Präsidentin Christine Lagarde auf dem Zinspfad weiter vorsichtig vortasten. Es gelte, sich an den hereinkommenden Daten zu orientieren, sagte die Französin am Mittwoch in Washington. Diese Zahlen würden zeigen, wie es um die Wirtschaft bestellt sei und wie hoch die Inflation sei. "Und unsere Entscheidungen werden ein wertendes Urteil haben, aber wir müssen dabei in der Tat vorsichtig sein", fügte sie hinzu.

von APA