EZB-Aufsicht: Banken sollen krisenfester werden

Geldhäuser im Euroraum sollen aus Sicht der EZB-Bankenaufsicht ihre Widerstandsfähigkeit gegenüber konjunkturellen und geopolitischen Krisen stärken. Das sei einer der drei vorrangigen Schwerpunkte, die die Europäische Zentralbank (EZB) für die Jahre 2023 bis 2025 in der Aufsicht über die Institute verfolgen will, wie sie am Montag in Frankfurt ankündigte.

Ein weiterer Fokus der Bankenwächter liege auf den Herausforderungen der Digitalisierung und der Verbesserung der Unternehmenssteuerung. Im Blick haben die Bankenkontrolleure dabei auch die Abwehr von IT- und Cyberrisiken. Ein dritter Schwerpunkt soll in den kommenden Jahren auf dem Umgang der Banken mit den Risiken aus dem Klimawandel liegen.

Die EZB ist seit Herbst 2014 für die Aufsicht über die großen Banken im Währungsraum zuständig. Aktuell überwacht sie 110 Institute. In Österreich zählen dazu unter anderem die Erste Group Bank AG sowie die Raiffeisen Bank International AG.