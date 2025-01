Exxon erwartet deutlichen Gewinnrückgang im vierten Quartal

© APA/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/BRUCE BENNETT home Aktuell Nachrichtenfeed

Der US-Ölriese ExxonMobil rechnet wegen deutlich niedrigerer Margen im Raffineriegeschäft und Schwächen in allen Geschäftsbereichen mit einem deutlichen Gewinneinbruch im vierten Quartal. Insgesamt erwarte der Konzern ein Minus von rund 1,75 Milliarden Dollar (1,68 Mrd. Euro) im Vergleich zum dritten Quartal, teilte das Unternehmen am Dienstag in einer Mitteilung an die US-Börsenaufsicht SEC mit.

von APA