EVN steigerte Ergebnis trotz Umsatzrückgangs

© APA/APA/THEMENBILD/HELMUT FOHRINGER home Aktuell Nachrichtenfeed

Der Energieversorger EVN hat in den ersten drei Quartalen des Wirtschaftsjahres 2023/24 zwar mit 2,5 Mrd. Euro um 13,9 Prozent weniger umgesetzt, aber das Konzernergebnis um 14,5 Prozent auf 479,6 Mio. Euro gesteigert, teilte der Versorger am Donnerstag mit. Den Umsatzrückgang begründete die EVN vor allem mit niedrigeren Großhandelspreisen für Strom und Erdgas. Dafür profitierte sie von einem höheren Anteil an erneuerbarer Energie und höheren Netzgebühren in Niederösterreich.

von APA