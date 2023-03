Eurozonen-Inflation schwächte sich im Februar nur minimal ab

Die hohe Inflation in der Eurozone schwächt sich trotz eines nachlassenden Energiepreisschubs nur minimal ab. Im Februar nahmen die Verbraucherpreise binnen Jahresfrist um 8,5 Prozent zu, wie das Statistikamt Eurostat mitteilte und damit eine frühere Schätzung bestätigte. Im Jänner war die Teuerungsrate noch bei 8,6 Prozent gelegen. In Österreich betrug die Harmonisierte Inflationsrate (HVPI) im Februar 11 Prozent und lag damit weiterhin über dem EU-Schnitt.

Die Energiepreise schoben die Inflation weiter an. Der Preisanstieg war im Februar aber nicht mehr ganz so ausgeprägt wie noch im Auftaktmonat des Jahres.

Energie verteuerte sich im Februar binnen Jahresfrist um 13,7 Prozent, nach 18,9 Prozent im Jänner. Die Preise für Lebensmittel, Alkohol und Tabak kletterten um 15,0 Prozent, nach einem Anstieg von 14,1 Prozent zu Jahresbeginn. Die Preise für Industriegüter ohne Energie zogen im Februar um 6,8 Prozent an, nach 6,7 Prozent im Jänner. Dienstleistungen verteuerten sich im Februar um 4,8 Prozent. Zu Jahresbeginn war das Plus noch bei 4,4 Prozent gelegen.

Im Kampf gegen die Inflation hatte die Europäische Zentralbank (EZB) am Donnerstag die Zinsen erneut kräftig angehoben. Es war bereits die sechste Zinserhöhung in Folge seit der Zinswende im Juli 2022. Die Währungshüter um Notenbankchefin Christine Lagarde beschlossen, wie im Februar die Schlüsselsätze um einen halben Prozentpunkt nach oben zu setzen. Der an den Finanzmärkten richtungsweisende Einlagensatz, den Geldhäuser für das Parken überschüssiger Gelder von der Notenbank erhalten, liegt damit künftig bei 3,00 Prozent.