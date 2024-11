© APA/APA/dpa/A3399 Arne Dedert home Aktuell Nachrichtenfeed

In der Eurozone hat das Wirtschaftswachstum in den Sommermonaten an Tempo gewonnen. Im dritten Quartal sei das Bruttoinlandsprodukt (BIP) um 0,4 Prozent im Quartalsvergleich gewachsen, teilte Eurostat am Donnerstag in einer zweiten Schätzung mit. In Österreich wuchs die Wirtschaft nur um 0,3 Prozent. Die Industrieproduktion in der Eurozone ist im September allerdings stärker als erwartet gefallen. Sie sank im Vergleich zum Vormonat um 2,0 Prozent, so Eurostat.