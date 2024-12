© APA/APA/AFP/KIRILL KUDRYAVTSEV home Aktuell Nachrichtenfeed

Trotz der Dauerschwäche ihrer größten Volkswirtschaft Deutschland hat die Eurozone ihr Wachstum im dritten Quartal verdoppelt. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) wuchs in der Währungsunion von Juli bis September verglichen zum Vierteljahr davor um 0,4 Prozent, teilte das Statistikamt Eurostat am Freitag zu seinen endgültigen Berechnungen mit. In Österreich gab es ein Minus von 0,1 Punkten.