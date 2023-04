Eurozone wächst nur leicht - Südeuropa glänzt

Die europäische Wirtschaft ist im ersten Quartal trotz der Energiekrise leicht gewachsen. Im Euroraum betrug das Plus beim Bruttoinlandsprodukt (BIP) im Vergleich zum Vorquartal 0,1 Prozent, in der gesamten EU waren es 0,3 Prozent, wie das Statistikamt Eurostat am Freitag mitteilte. Ökonomen hatten für die Eurozone mit einem etwas stärkeren Zuwachs von 0,2 Prozent gerechnet.

Deutschland bremst derzeit Europa. Im ersten Quartal 2023 stagnierte die Wirtschaft. Am besten sah das Bild in Portugal aus mit einem Wachstum von 1,6 Prozent zu Jahresbeginn. Spanien und Italien legten jeweils um 0,5 Prozent zu. Einen satten Rückgang gab es in Irland mit einem BIP-Minus von 2,7 Prozent. In Österreich schrumpfte die Wirtschaft um 0,3 Prozent.