Eurozone: Inflation auf Rekordmarke von 9,1 Prozent

Teure Energie und Lebensmittel haben die Inflationsrate im Euroraum auf eine neue Rekordmarke getrieben. Die Verbraucherpreise kletterten im August binnen Jahresfrist um 9,1 Prozent. Damit wurde eine frühere Schätzung bestätigt. Im Juli lag die Zuwachsrate noch bei 8,9 Prozent. Seit Einführung des Euro sind die Lebenshaltungskosten noch nie so stark gestiegen wie im August.

Dabei ist der Preisauftrieb in den Ländern des Euroraums unterschiedlich stark ausgeprägt: Am niedrigsten ist er in Frankreich (6,6 Prozent), Malta (7,0 Prozent) und Finnland (7,9 Prozent). In Österreich verharrte die Inflation bei 9,3 Prozent. Die höchsten Teuerungsraten wurden in den baltischen Staaten Estland (25,2 Prozent), Lettland (21,4 Prozent) und Litauen (21,1 Prozent) gemessen. Deutschland liegt mit 8,8 Prozent im Mittelfeld.

In Österreich und auch in den anderen Euro-Staaten ist Energie der Haupttreiber der Inflation: Sie verteuerte sich im Binnenraum binnen Jahresfrist um 38,6 Prozent. Im Juli lag die Zuwachsrate allerdings noch bei 39,6 Prozent. Für Lebensmittel, Alkohol und Tabak mussten die Verbraucher aber tiefer in die Tasche greifen und einen Kostenanstieg von 10,6 Prozent verkraften - nach 9,8 Prozent im Juli.

Die Europäische Zentralbank (EZB) bekämpft die ausufernde Inflation mit Zinserhöhungen. Wie stark die EZB noch an der Zinsschraube drehen wird, bleibt offen: "Innerhalb des EZB-Rats haben wir keine Schätzungen zum Endzins, dem Höchstniveau, auf das die Zinsen steigen könnten", sagte EZB-Vizepräsident Luis de Guindos.