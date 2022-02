Eurozone: Inflation stieg im Jänner in Rekordtempo auf 5,1%

Die Verbraucherpreise im Euroraum sind zu Jahresbeginn wegen teurer Energie so stark gestiegen wie noch nie. Dienstleistungen und Waren kosteten im Jänner durchschnittlich 5,1 Prozent mehr als ein Jahr zuvor, wie das Statistikamt Eurostat am Mittwoch auf Basis endgültiger Daten mitteilte. Im Dezember lag die Teuerungsrate noch bei 5,0 Prozent, im November bei 4,9 Prozent.

Damit ist die Inflation sehr weit über das Ziel der Europäischen Zentralbank (EZB) hinausgeschossen, die eine Rate von 2,0 Prozent als optimalen Wert für die Wirtschaft anpeilt. Haupttreiber der Inflation sind die stark gestiegenen Preise für Energie, die nun im Zuge der eskalierenden Ukraine-Krise weiter Auftrieb erhielten. Aber auch Dienstleistungen, Lebensmittel und diverse Industriegüter verteuerten sich zum Jahresauftakt merklich.

Die Teuerung laut harmonisiertem Verbraucherpreisindex (HVPI) lag im Jänner in Österreich bei 4,5 Prozent und in Deutschland bei 5,1 Prozent. Die niedrigsten Inflationsraten wurden laut Eurostat in Frankreich (+3,3 Prozent), Portugal (+3,4 Prozent) und Schweden (+3,9 Prozent) gemessen. Die höchsten Raten wurden in Litauen (+12,3 Prozent), Estland (+11,0 Prozent) und Tschechien (+8,8 Prozent) gemessen.

Die EZB steckt am 10. März wieder den geldpolitischen Kurs ab. Nach dem vom EZB-Stab entworfenen Szenario wird sich die Inflation 2022 stabilisieren und es schrittweise zu einem Rückgang der Teuerungsrate kommen. Laut EZB-Ratsmitglied Francois Villeroy de Galhau wird die Europäische Zentralbank die Auswirkungen der Krise auf Wachstum und Inflation im Blick halten.