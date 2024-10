Eurozone: Industriestimmung fällt auf 9-Monats-Tief

© APA/APA (AFP)/ANDRE PAIN home Aktuell Nachrichtenfeed

Die Stimmung in den Industrieunternehmen der Eurozone ist auf den tiefsten Stand in diesem Jahr gefallen und deutet weiter auf eine nachlassende Produktion hin. Der Einkaufsmanagerindex von S&P Global (PMI) für September gab im Vergleich zum Vormonat um 0,8 Punkte auf 45,0 Zählern nach, wie S&P am Dienstag nach einer zweiten Umfragerunde mitteilte. Dies ist der tiefste Stand seit neun Monaten.

von APA