EuroTeleSites mit Umsatzplus im dritten Quartal

Das Unternehmen errichtete im dritten Quartal 35 neue Funktürme für Mobilfunkanbieter, wobei 16 davon auf Dächern angebracht sind. EuroTeleSites nahm 69 neue Mieter auf, davon sind 53 Drittmieter. Insgesamt kommt der drittgrößte börsennotierte Sendemastenbetreiber in Europa auf 13.568 Masten. Das Unternehmen ist in Österreich, Bulgarien, Kroatien, Nordmazedonien, Serbien und Slowenien tätig ist. In einigen Märkten werden die Masten zusätzlich mit Solarpaneelen und Akkuspeicher ausgerüstet.

Ein Jahr nach der Ausgliederung aus der Telekom Austria und dem Börsengang "können wir mit Stolz sagen, dass wir uns im Tagesgeschäft gut etabliert haben, dass die Prozesse reibungslos laufen und wir ein zuverlässiger Partner in der Branche sind", sagte EuroTeleSites-Generaldirektor Ivo Ivanovski.

Hauptaktionäre von EuroTeleSites sind America Movil mit knapp 57 Prozent und die staatliche ÖBAG, die etwas mehr als 28 Prozent der Anteile hält.