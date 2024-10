© APA/APA/dpa/Karl-Josef Hildenbrand home Aktuell Nachrichtenfeed

Die jährliche Inflationsrate im Euroraum dürfte im Oktober bei 2,0 Prozent liegen. Das teilte die europäische Statistikbehörde Eurostat am Donnerstag in einer Schnellschätzung mit. Die Teuerung in den Ländern mit dem Euro als Währung hätte damit im Vergleich zu Oktober 2023 (2,9 Prozent) nachgelassen. Gegenüber September 2024 (1,7 Prozent) gab es hingegen einen leichten Anstieg.