Europas größtes SPAC Pegasus Europe gibt auf

Mit 484 Millionen Euro in der Tasche gingen die Initiatoren der leeren Börsenhülle Pegasus Europe vor zwei Jahren auf die Suche nach einem FinTech-Unternehmen - nun geben sie auf. Das größte der als "SPAC" (Special Purpose Acquisition Company) bekannten Investmentvehikel in Europa will den Investoren ihr Geld zurückgeben, wie aus der Einladung zur Hauptversammlung am 2. Mai hervorgeht. Sie hätten knapp die eingezahlten zehn Euro je Aktie zu erwarten.

Denn die Initiatoren um den französischen Milliardär Bernard Arnault (LVMH) und den ehemalige UniCredit-Chef Jean-Pierre Mustier mussten einräumen, kein Übernahmeobjekt gefunden zu haben, das sie an die Börse hätten bringen können.

Das Aus für die an der Amsterdamer Börse gelistete Pegasus markiert wohl das Ende des SPAC-Booms, der Börsen und Investoren 2020 elektrisiert hatte. Schon im vergangenen Jahr hatte das mit vier Milliarden Dollar weltweit größte SPAC die Suche nach einem Übernahmeobjekt aufgegeben, die von dem Hedgefonds-Manager Bill Ackman initiierte Pershing Square Tontine. Hunderte dieser leeren Börsenmäntel wurden - zunächst in den USA, später auch in Europa - an den Aktienmarkt gebracht. Sie einte das Ziel, junge, aufstrebende Unternehmen zu entdecken und diesen zu einer Börsennotierung zu verhelfen.

Doch mit der Zahl der Flops, als die sich viele Übernahmeziele entpuppten, wuchs die Skepsis der Investoren, die einige hundert Milliarden Dollar in SPACs gepumpt haben. So war das Raumfahrt-Unternehmen Virgin Orbit im August 2021 bei dem "Börsengang durch die Hintertür" über ein SPAC mit 3,2 Milliarden Dollar bewertet worden - Anfang April meldete es Insolvenz an.