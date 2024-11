© APA/APA/dpa/Julian Stratenschulte home Aktuell Nachrichtenfeed

Nach zwei schwachen Monaten hat sich der Automarkt in der EU im Oktober gefangen. Im vergangenen Monat stiegen die Pkw-Neuzulassungen im Jahresvergleich um 1,1 Prozent auf 866.397 Autos, wie der europäische Herstellerverband Acea am Donnerstag in Brüssel mitteilte. Auf Jahressicht ist die Bilanz mit plus 0,7 Prozent auf 8,86 Millionen Autos weiterhin fast ausgeglichen.