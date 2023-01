Europäische Aufträge kurbelten Quartalsumsatz von Alstom an

Der französische Zughersteller Alstom hat seinen Umsatz im dritten Quartal gesteigert. In den Monaten Oktober bis Dezember kletterten die Erlöse um 8 Prozent auf 4,22 Mrd. Euro. Obwohl die Coronapandemie und der Krieg in der Ukraine die Kosten in die Höhe getrieben und die Probleme in der Lieferkette verschärften, steigerte Alstom den Umsatz aufgrund eines Zuwachses bei den Aufträgen.

Die Aufträge stiegen um 13 Prozent auf 5,15 Mrd. Euro, wobei die meisten aus Europa kamen. Im Dezember hatte der Konzern einen Vertrag im Volumen von fast 370 Mio. Euro über die Lieferung von 49 weiteren Coradia-Stream-Hochleistungszügen an die spanische Bahngesellschaft Renfe unterzeichnet. Alstom bestätigte zudem seinen Ausblick für das Gesamtjahr und seine mittelfristigen Ziele bis zum Geschäftsjahr 2024/25.