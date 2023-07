Euroländer exportierten im Mai weniger

Die Euroländer haben angesichts der schwachen Weltkonjunktur im Mai weniger exportiert. Die Warenausfuhren in die restliche Welt sanken um 2,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat auf 241,9 Mrd. Euro.

Belastet wird die Weltwirtschaft derzeit von der hohen Inflation in vielen Ländern, die nicht nur die Kaufkraft schmälert, sondern die Zentralbanken auch zu Zinserhöhungen veranlasst hat. Dadurch werden Kredite für Investitionen - etwa in Maschinen und Fahrzeuge - teurer. Das belastet auch den Handel der Euroländer untereinander, der sogar um 5,7 Prozent auf 226,3 Mrd. Euro nachgab. Die Importe in die Währungsunion sanken noch stärker als die Exporte, und zwar um 12,8 Prozent auf 242,2 Mrd. Euro.

Besser fällt die Bilanz für die ersten fünf Monate aus. Von Jänner bis Mai legten die Exporte um 3,7 Prozent auf knapp 1.182 Mrd. Euro zu. Wichtigster Kunde der EU insgesamt blieben mit deutlichem Vorsprung die USA, trotz eines Rückgangs von 0,2 Prozent auf 202,8 Mrd. Euro. Die Ausfuhren nach Großbritannien legten dagegen um 5,1 Prozent auf 139,5 Mrd. Euro zu, während die nach China um 1,2 Prozent auf 93,8 Mrd. Euro wuchsen.

In der Eurozone ist die Wirtschaft zuletzt auf einen Rezessionskurs gedreht. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) ging von Jänner bis März um 0,1 Prozent zurück. Bereits Ende 2022 war das BIP in diesem Tempo geschrumpft. Bei zwei Quartalen mit wirtschaftlicher Talfahrt in Folge sprechen Volkswirte von einer technischen Rezession.