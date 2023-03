Euro-Wirtschaft startet mit frischem Schwung ins Frühjahr

Die Wirtschaft im Euroraum hat im März überraschend an Schwung gewonnen. Der Einkaufsmanagerindex für die Privatwirtschaft - Industrie und Dienstleister zusammen - legte um 2,1 Punkte auf 54,1 Zähler zu, wie der Finanzdienstleister S&P Global mitteilte. Es ist zugleich das stärkste Wachstum seit zehn Monaten.

Das an den Finanzmärkten stark beachtete Barometer liegt nun wieder deutlich über der Wachstumsschwelle von 50 Punkten. Experten hatten hingegen einen leichten Rückgang auf 51,9 Zähler erwartet.

Die Eurozone sei mit frischem Schwung ins Frühjahr gestartet, sagte S&P Global-Chefvolkswirt Chris Williamson: "Unsere aktuellen Umfrageergebnisse deuten auf ein BIP-Wachstum von 0,3 Prozent im ersten Quartal 2023 hin - allein im März hat es sich auf 0,5 Prozent beschleunigt." Seit den Tiefs Ende vorigen Jahres habe die Konjunktur wieder ordentlich an Dynamik gewonnen, da die Rezessionsängste und die Sorgen um die Energiemärkte nachgelassen hätten.

Auch der Inflationsdruck habe sich weiter abgeschwächt. Zudem seien die "beispiellosen Lieferketten-Engpässe", die während der Pandemie aufgetreten waren, einer Rekordverkürzung der Lieferzeiten gewichen, so der Experte. Die Industrieproduktion stagnierte allerdings den zweiten Monat in Folge weitgehend, was der entsprechende Index mit aktuell 49,9 Punkten nach 50,1 im Vormonat signalisierte. Zugpferd des Aufschwungs waren hingegen erneut die Dienstleister, bei denen die Geschäfte den dritten aufeinanderfolgenden Monat florierten.