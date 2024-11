EU-Wirtschaftsprognose sagt bescheidenes Wachstum voraus

© APA/APA/ROLAND SCHLAGER/ROLAND SCHLAGER home Aktuell Nachrichtenfeed

Die Europäische Kommission sagt für die EU ein "bescheidendes Wirtschaftswachstum" voraus: Laut ihrer am Freitag in Brüssel präsentierten Herbst-Konjunkturprognose soll die Wirtschaft der EU heuer um 0,9 Prozent und in der Eurozone um 0,8 Prozent wachsen. Die heimische Wirtschaft wird laut Prognose heuer um 0,6 Prozent schrumpfen, bevor sie 2025 mit 1,0 Prozent auf einen schmalen Wachstumspfad zurückkehrt. Das schwache Wachstum wird von einer sinkenden Inflation begleitet.