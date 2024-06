EU-Topjobs: Sondergipfel geht ohne Einigung zu Ende

© APA/APA/KEYSTONE/MICHAEL BUHOLZER home Aktuell Nachrichtenfeed

Der informelle Gipfel der EU-Staats- und Regierungschefs ist am Montagabend ohne Einigung auf die Besetzung der Topjobs in der EU zu Ende gegangen. Das gab EU-Ratspräsident Charles Michel nach dem Treffen in Brüssel gegenüber der Presse bekannt. Es sei die "kollektive Pflicht" der EU-Staats- und Regierungschefs, beim offiziellen EU-Gipfel Ende kommende Woche eine Entscheidung zu treffen, so Michel.

von APA