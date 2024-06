EU startet Beitrittsgespräche mit der Ukraine und Moldau

© APA/APA/AFP/JOHN THYS home Aktuell Nachrichtenfeed

Die EU beginnt am Dienstag Beitrittsverhandlungen mit der Ukraine und Moldau. Die Gespräche werden am Rande eines EU-Ministertreffens in Luxemburg organisiert. Mit ihnen werden die Leitlinien und Grundsätze für die Verhandlungen festgelegt. Der Beginn von Beitrittsgesprächen mit der von Russland angegriffenen Ukraine und deren kleinem Nachbarstaat Moldau war bereits bei einem EU-Gipfel im Dezember grundsätzlich beschlossen worden.

von APA