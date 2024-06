EU-Renaturierung - Rat gibt mit Gewessler-Ja grünes Licht

© APA/APA/FRANZISKA ANNERL/FRANZISKA ANNERL home Aktuell Nachrichtenfeed

Das EU-Renaturierungsgesetz ist mit einer knappen Mehrheit im Rat der EU-Staaten angenommen worden. Das gab der belgische Ratsvorsitz am Montag in Luxemburg bekannt. Möglich wurde dies durch die Zustimmung von Österreichs Umweltministerin Leonore Gewessler (Grüne), die damit allerdings gegen den Willen ihres Koalitionspartners ÖVP handelte. Das Kanzleramt kündigte daraufhin eine Nichtigkeitsklage beim EuGH als fix an.

von APA