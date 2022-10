EU erlaubt Philip Morris den Kauf von Swedish Match

Die EU-Kartellbehörden geben Insidern zufolge grünes Licht für die milliardenschwere Übernahme des schwedischen Tabakkonzerns Swedish Match durch den Marlboro-Hersteller Philip Morris (PMI). Die Behörde werde der 16-Mrd.-Dollar-Offerte von PMI zustimmen, nachdem das Unternehmen den Verkauf der Logistikeinheit des Übernahmeziels angeboten hatte, sagten mit der Angelegenheit vertraute Personen.

Der US-Konzern hatte Anfang des Monats die Genehmigung der Europäischen Kommission beantragt. Am Dienstag wird die Entscheidung der Behörde erwartet. Philip Morris will mit der Übernahme seine Präsenz auf dem schnell wachsenden Markt für rauchlose Tabakprodukte ausbauen. Swedish Match bietet unter anderem Kautabak an.