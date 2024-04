EU-Parlament für schärfere Luft-Standards

© APA/APA/AFP/TIZIANA FABI home Aktuell Nachrichtenfeed

Im Kampf gegen Luftverschmutzung hat das Europäische Parlament am Mittwoch in Straßburg verschärfte Standards abgesegnet. Sie sehen strengere Grenzwerte für mehrere Schadstoffe bis zum Jahr 2030 vor, darunter Feinstaub, Stickstoffdioxid und Schwefeldioxid. Die Mitgliedstaaten können die Einführung der Vorschriften unter bestimmten Bedingungen jedoch verschieben. In Tirol zeigte man sich über den Beschluss erfreut und sah seine Anti-Transitmaßnahmen abgesichert.

von APA