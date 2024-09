EU-Kommission: T-Mobile kann US-Glasfaseranbieter übernehmen

© APA/APA/AFP/JOHN MACDOUGALL home Aktuell Nachrichtenfeed

T-Mobile kann in den USA den Glasfaseranbieter Metronet übernehmen. Die EU-Kommission in Brüssel billigte den gemeinsamen Kauf mit der US-Investmentfirma KKR nach Angaben. Dadurch entstünden in Europa keine Wettbewerbsprobleme, erklärte die Kommission.

von APA