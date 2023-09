EU genehmigt Kauf von Turmöl-Tankstellen durch Orlen-Konzern

Die Europäische Kommission hat am Dienstag in Brüssel die Übernahme der österreichischen Doppler Energie GmbH durch die polnische Orlen S.A. genehmigt. Die österreichweit 266 Tankstellen der Marke Turmöl werden damit künftig vom polnischen Mineralölkonzern geführt. Die Doppler-Gruppe gab im Juli bekannt, sich von ihrem Tankstellengeschäft zu trennen und dieses an die polnische Orlen zu veräußern. Sie hatte die Turmöl-Tankstellen 2003 übernommen.

In Zukunft dürfte Doppler vor allem als Flüssiggasanbieter tätig sein, aber auch die Logistiksparte bleibt bei der Gruppe. Das österreichische Unternehmen wird heute von Alleineigentümer Frank Joseph Doppler geführt. Die Tankstellenkette hatte zuletzt laut eigenen Angaben in Österreich einen Marktanteil von 10 Prozent. Für 2022 meldete die gesamte Doppler-Gruppe einen Umsatz von rund 1,8 Mrd. Euro und verkaufte mehr als 1,3 Mrd. Liter Kraftstoff. Die polnische Orlen S.A. gehört zu 49,9 Prozent dem polnischen Staat und machte 2022 nach eigenen Angaben einen Umsatz von 278 Mrd. Zloty (62,6 Mrd. Euro).

Laut EU-Kommission führt die Übernahme angesichts der begrenzten gemeinsamen Marktpositionen der Unternehmen zu keinen Wettbewerbsproblemen. Die angemeldete Transaktion wurde im Rahmen des vereinfachten Fusionskontrollverfahrens geprüft.