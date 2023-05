EU-Autoabsatz legte im April deutlich zu

Brüssel/Berlin. Der Autoabsatz in der Europäischen Union (EU) hat im April ein deutliches Plus verzeichnet. Insgesamt wurden rund 803.200 Fahrzeuge neu zugelassen, das sind um 17,2 Prozent mehr als vor Jahresfrist, wie der Branchenverband ACEA am Mittwoch mitteilte. In Österreich legten die Neuzulassungen im April um 13,1 Prozent auf gut 18.500 Einheiten zu.

Seit Jahresanfang summieren sich die Neuzulassungen in der EU auf 3,5 Millionen, das entspricht einem Plus von 17,8 Prozent. Dennoch liegt der Absatz immer noch mehr als ein Fünftel unter dem Vor-Corona-Niveau von 2019.

Im April gab es in allen großen Märkten Zuwächse. An der Spitze lag Italien mit einem Plus von 29,2 Prozent, Frankreich folgte mit 21,9 Prozent auf dem zweiten Platz. In Deutschland wurden um 12,6 Prozent mehr Autos neu zugelassen. Bei den Antriebsarten bauten die Elektroautos ihren Marktanteil weiter aus und kommen inzwischen auf 11,8 Prozent. Benziner stellen mit 38,2 Prozent aber weiter den größten Teil aller Neuwagen.