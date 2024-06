Estes TV-Duell zwischen Biden und Trump

Showdown im US-Wahlkampf: In der Nacht auf Freitag (03.00 Uhr MESZ) treten US-Präsident Joe Biden und Amtsvorgänger Donald Trump zum TV-Duell an. Es ist das erste direkte Aufeinandertreffen der beiden Präsidentschaftsbewerber seit Oktober 2020, als sie sich im damaligen Wahlkampf gegenüber standen. Damals war Trump noch Amtsinhaber und Biden Herausforderer. Diesmal sind die Rollen vertauscht: Biden bewirbt sich um eine zweite Amtszeit. Trump will wieder ins Weiße Haus.

von APA