EssilorLuxottica und Meta bauen Partnerschaft für Smart Glasses aus

Der italienisch-französische Brillenhersteller EssilorLuxottica und der US-amerikanische Facebook-Mutterkonzern Meta wollen ihre Partnerschaft ausdehnen und langfristig bei der Entwicklung intelligenter Brillen zusammenarbeiten. Nach dem Erfolg der Marke "Ray-Ban Meta" kündigten die beiden Unternehmen am Dienstag eine langfristige Kooperationsvereinbarung an, in deren Rahmen "Smart Glasses" weiterentwickelt werden sollen.

von APA