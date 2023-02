EssilorLuxottica mit Rekordgewinn im Jahr 2022

Der italienisch-französische Großkonzern EssilorLuxottica (EssiLux), der weltweit größte Brillenhersteller, hat das Jahr 2022 mit einem Rekord bei Umsatz und Nettogewinn abgeschlossen. Der Umsatz kletterte um 13,9 Prozent auf 24,5 Mrd. Euro, teilte der Konzern mit. Der Nettogewinn stieg um 15 Prozent auf 2,86 Mrd. Euro.

Der Konzern wird eine Dividende von 3,23 Euro pro Aktie bar oder in Aktien ausschütten, das sind 29 Prozent mehr als 2021. Das Unternehmen, das aus der Fusion von Luxottica und Essilor entstanden ist, rechnet bis 2026 mit einem Umsatzwachstum von durchschnittlich fünf Prozent.

"Mit einem Rekordumsatz von 24,5 Milliarden Euro und bedeutenden Produktinnovationen haben wir im Jahr 2022 bewiesen, welche Ziele ein solides, integriertes Unternehmen wie EssilorLuxottica erreichen kann", erklärte Francesco Milleri, CEO von EssiLux. Leonardo Del Vecchio, Gründer und Chef des weltweit größten Brillenherstellers EssilorLuxottica, war im Juni im Alter von 87 Jahren gestorben.

Der italienische Geschäftsmann Del Vecchio gründete 1961 Luxottica und baute ein Unternehmen auf, zu dem auch die Marke Ray-Ban gehört und das 2018 in einer großen Fusion mit dem französischen Unternehmen Essilor zusammengeführt wurde. Del Vecchio war laut Forbes mit einem Nettovermögen von 20 Mrd. Dollar (rund 19 Mrd. Euro) der reichste italienische Unternehmer. Er hat mit seiner Luxottica ein weltweites Brillen-Imperium aufgebaut, das 78.000 Beschäftigte und weltweit über 7.000 Geschäfte zählt. Del Vecchios Familienholding Delfin kontrolliert 62 Prozent des EssilorLuxottica-Kapitals, der Rest ist an der Mailänder und New Yorker Börse notiert.