© APA/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/SPENCER PLATT home Aktuell Nachrichtenfeed

Wegen der seit Monaten stockenden Verhandlungen über einen neuen Fahrradboten-Kollektivvertrag haben die Essenszusteller für heute Abend von 17.30 bis 22 Uhr, also in der Zeit des EM-Fußballspiels Österreich-Frankreich, Streikmaßnahmen in Wien, Graz, Salzburg und Klagenfurt angekündigt. Foodora und Lieferando rechnen mit keiner hohen Streikbeteiligung und erwarten deswegen keine wesentlichen Einschränkungen bei der Essenszustellung.