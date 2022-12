Erzeugerpreise der deutschen Dienstleister weiter gestiegen

Die Erzeugerpreise der deutschen Dienstleister lagen im Sommer auch wegen des teuren Tankens 5,4 Prozent über dem Vorjahresniveau. Im Vergleich zum zweiten Quartal 2022 gab es einen Anstieg um 1,3 Prozent, wie das Statistische Bundesamt mitteilte.

"Am stärksten erhöhten sich die Preise nicht zuletzt unter dem Einfluss weiterhin hoher Kraftstoffpreise im Wirtschaftsabschnitt Verkehr und Lagerei." Hier ging es im dritten Quartal binnen Jahresfrist um 10,1 Prozent nach oben. Bei der Güterbeförderung im Straßenverkehr gab es im Vorjahresvergleich mit 14,9 Prozent sogar einen Rekordanstieg seit Beginn der Datenerhebung 2006. Neben dem teuren Tanken und steigenden Allgemeinkosten war auch der anhaltende Mangel an Lkw-Fahrern maßgeblich für die höheren Transportkosten in Deutschland verantwortlich.

Den stärksten Anstieg innerhalb der Sparte Verkehr und Lagerei in Deutschland gab es von Juli bis September in der Luftfahrt. Hier schnellten die Preise um 16,4 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal hoch. Zusätzlich zu gestiegenen Kerosinpreisen kam es demnach durch die Sperrung des russischen Luftraums infolge des Krieges in der Ukraine zu weiteren Verwerfungen bei den Flugrouten zwischen Asien und Europa mit entsprechenden Auswirkungen auf die Preise.

Produzentenpreise gelten als Vorläufer für die Entwicklung der Lebenshaltungskosten. Vor allem die Erzeugerpreise gewerblicher Produkte waren in Deutschland seit Monaten massiv geklettert.