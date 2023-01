Erwerbslosigkeit in Spanien gesunken

Die Arbeitslosenzahl in Spanien ist vor der Jahreswende auf den niedrigsten Stand in einem Dezember seit 2007 gesunken. Im vorigen Monat waren 2,84 Millionen Bürgerinnen und Bürger erwerbslos gemeldet, wie das spanische Arbeitsministerium am Dienstag mitteilte. Dies waren um 43.727 weniger als im November. Dies entspricht einem Rückgang um 1,52 Prozent.

Insbesondere Beschäftigte im Servicesektor und in der Landwirtschaft profitierten von dieser Entwicklung, während es am Bau mehr Arbeitslose als im Vormonat gab. Im Vergleich zum Vorjahresmonat nahm die Zahl der Erwerbslosen in Spanien sogar um 8,64 Prozent ab. Und dies in einem internationalen Wirtschaftsumfeld, das weiterhin von Unsicherheit geprägt ist, wie das Ministerium mit Blick auf die Energiekrise und die Folgen des Ukraine-Kriegs anmerkte.

Zudem fiel die Jugendarbeitslosigkeit in dem EU-Südland im Dezember um 5,86 Prozent zum Vormonat auf 195.751. Das ist der niedrigste Stand in einem Dezember seit Beginn der entsprechenden Aufzeichnungen.