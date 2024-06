Erstes TV-Duell zwischen Biden und Trump

Das mit Spannung erwartete erste TV-Duell zwischen Joe Biden und Donald Trump im laufenden Präsidentschaftswahlkampf hat begonnen. Der demokratische US-Präsident und sein republikanischer Vorgänger traten am Donnerstagabend (Ortszeit) in Atlanta im US-Staat Georgia gemeinsam auf die Fernsehbühne. Es ist das erste direkte Aufeinandertreffen der beiden Präsidentschaftsbewerber seit Oktober 2020, als sie im damaligen Wahlkampf in einem TV-Duell gegeneinander angetreten waren.

von APA