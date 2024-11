© APA/APA (dpa)/Sebastian Kahnert home Aktuell Nachrichtenfeed

Mit einem Gewinn von 1,3 Mrd. Euro schließt Siemens Energy zum ersten Mal in seiner Geschichte als eigenständiges börsennotiertes Unternehmen ein Geschäftsjahr in den schwarzen Zahlen ab. Die Münchner heben zudem ihre mittelfristigen Ziele an, wie sie per AdHoc-Meldung mitteilten. Parallel veröffentlichte Energy auch seine erst für Mittwoch angekündigten Zahlen zum abgelaufenen Wirtschaftsjahr (30. September) bereits am Dienstagabend.