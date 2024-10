© APA/APA/ROLAND SCHLAGER/ROLAND SCHLAGER home Aktuell Nachrichtenfeed

Die Erste Group hat in den ersten neun Monaten des laufenden Geschäftsjahres 2024 mehr Kredite vergeben und mehr Gewinn gemacht. Die heimische Großbank hob erneut den Ausblick an. Der Nettogewinn stieg von 2,31 Mrd. Euro in der Vorjahresperiode auf 2,52 Mrd. Euro. Der Gewinnanstieg sei "auf eine gute operative Performance und ein anhaltend günstiges Zinsumfeld zurückzuführen", teilte die Bank am Donnerstag mit.