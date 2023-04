Erste Group verdiente im 1. Quartal gut

Die Erste Group hat im ersten Quartal 2023 gut verdient. Das Geschäft in Osteuropa (CEE) lief gut, vor allem die gestiegenen Zinsen brachten einen Anstieg der Zinserträge um ein gutes Viertel, teilte die börsennotierte Bank am Freitag mit. "Die Volkswirtschaften in Zentral- und Osteuropa erweisen sich als widerstandsfähig" schreibt Bankchef Willibald Cernko in der Aussendung. Insgesamt gab es einen Gewinn von 593,6 Mio. Euro, um 32,2 Prozent mehr als im Vorjahresquartal.

In allen Märkten seien mehr Kredite vergeben worden, insbesondere in Österreich, Ungarn und Rumänien sei der Zinsüberschuss deutlich gestiegen. In Summe gab es einen Zinsüberschuss von 1,77 Mrd. Euro, um 27,1 Prozent mehr als im Vorjahresquartal. Auch bei den Provisionen gab es ein Plus, um 4,4 Prozent auf 643 Mio. Euro. Die Betriebsaufwendungen stiegen hingegen lediglich um 0,6 Prozent, auf 1,24 Mrd. Euro. Die Risikovorsorgen verringerten sich geringfügig.

Nachdem sich die Wirtschaft in allen Kernmärkten stabil entwickeln dürfte, erwartet die Erste Group ein Nettokreditwachstum "im mittleren einstelligen Bereich". Der Zinsertrag dürfte um rund 15 Prozent steigern während die Risikokosten gering bleiben. Die Erste Group strebt eine Eigenkapitalverzinsung (ROTE) von 13 bis 15 Prozent an. Auch die Kernkapitalquote sollte hoch bleiben. Daher schlägt die Bank für das Geschäftsjahr 2022 wie schon früher angekündigt eine Dividende von 1,90 je Aktie vor (Vorjahr: 1,60 Euro).