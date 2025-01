Erstanträge auf US-Arbeitslosenhilfe weiter gesunken

© APA/APA (GETTY IMAGES)/SPENCER PLATT home Aktuell Nachrichtenfeed

In den USA sind die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe überraschend weiter gesunken und haben den tiefsten Stand seit fast einem Jahr erreicht. Ihre Anzahl fiel in der vergangenen Woche um 10.000 auf 201.000, wie das US-Arbeitsministerium am Mittwoch mitteilte. Volkswirte hatten hingegen im Schnitt mit einem Anstieg auf 215.000 Anträgen gerechnet.

von APA