Erstanträge auf US-Arbeitslosenhilfe überraschend gesunken

Die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in den USA ist überraschend gesunken. In der vorigen Woche stellten 216.000 US-Bürger einen Antrag auf staatliche Stütze, wie das Arbeitsministerium mitteilte. Der weniger stark schwankende Vier-Wochen-Schnitt fiel auf 229.250.

Die als kritische Marke gewertete Zahl von 270.000 Erstanträgen ist damit noch recht weit entfernt. Sie gilt als Signal für eine negative Trendwende am Arbeitsmarkt.

Die US-Notenbank Federal Reserve bekämpft die hohe Inflation mit einer straffen geldpolitischen Linie. Sie will zugleich den heiß gelaufenen Arbeitsmarkt abkühlen, ohne jedoch die Wirtschaft abzuwürgen. Sie hat die Zinsen seit Anfang 2022 von nahe null auf ein Band von 5,25 bis 5,50 Prozent erhöht. Fed-Chef Jerome Powell ließ in der Schwebe, ob es am 20. September eine Pause oder aber eine weitere Erhöhung geben wird. An den Märkten wird erwartet, dass die Währungshüter dieses Mal die Füße still halten.