Ericsson baut weltweit 8.500 Mitarbeiter ab

Wegen einer schwächelnden Nachfrage tritt Ericsson auf die Kostenbremse. Weltweit müssten 8.500 Beschäftigte ihren Hut nehmen, schrieb der Telekom-Ausrüster am Freitag in einem Mitarbeiter-Rundschreiben, das die Nachrichtenagentur Reuters einsehen konnte. Dies entspricht etwa 8 Prozent der weltweiten Belegschaft.

Das Unternehmen hatte zu Wochenbeginn bereits die Streichung von 1.400 Jobs in Schweden bekanntgegeben und dabei den aktuellen Schritt in Aussicht gestellt. Ericsson will im laufenden Jahr umgerechnet 809 Mio. Euro einsparen.