Erholung bei Infineon schreitet nur langsam voran

© APA/APA/dpa/Robert Michael home Aktuell Nachrichtenfeed

Der deutsche Chipkonzern Infineon, der in Österreich unter anderem ein großes Werk in Villach betreibt, hat sich im dritten Geschäftsquartal leicht verbessert und seinen Abwärtstrend der Vorquartale gestoppt. Allerdings schreitet die Erholung nur langsam voran, wie Konzernchef Jochen Hanebeck bei der Vorstellung der Zahlen erklärte. Angesichts der anhaltend schwachen gesamtwirtschaftlichen Dynamik überlagerten die Bestände an vielen Stellen die Endnachfrage.

von APA