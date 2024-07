Erdrutschsieg für Labour bei britischer Parlamentswahl

© APA/APA/AFP/ANDY BUCHANAN home Aktuell Nachrichtenfeed

In Großbritannien sind die regierenden Konservativen nach 14 Jahren abgewählt worden. Die oppositionelle Labour Party hat bei der Unterhauswahl am Donnerstag einen Erdrutschsieg erzielt und wird künftig 410 der 650 Parlamentsabgeordneten stellen, ergab eine Wählerbefragung, die nach Wahlschluss um 23 Uhr MESZ vom Fernsehsender BBC veröffentlicht wurde. Die Tories von Premier Rishi Sunak kamen nur noch auf 131 Sitze, so wenige wie noch nie seit der Parteigründung im Jahr 1834.

von APA