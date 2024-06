Entspannter Startschuss für das Nova Rock

© APA/APA (Archiv)/FLORIAN WIESER home Aktuell Nachrichtenfeed

"Alles und alle sehr entspannt" - so lautete die einhellige Meinung von Einsatzkräften und Veranstalter zum Start des Nova Rock in Nickelsdorf. Über vier Tage verteilt werden 200.000 Fans erwartet. Abgesagt hat kurzfristig Corey Taylor wegen Erkrankung, als Ersatz springen auf der Red Stage die Wiener Punk-Schock-Rocker Bloodsucking Zombies from outer Space ein. Der musikalische Reigen startet am Donnerstag mit Hot Milk auf der Blue Stage, auch Keanu Reeves wurde erwartet.

von APA